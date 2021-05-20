Усик – Джошуа: букмекеры назвали фаворита боя

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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4,7 т.
Усик и Джошуа

Британец Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) будет считаться фаворитом поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Бой должен состояться в конце лета, а на его кону будут стоять сразу три чемпионских пояса.

Изначально планировалось, что Джошуа подерется с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), однако арбитражный суд обязал Цыганского короля в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Таким образом, если команда Фьюри не договорится с боксером из США об отсрочке, то Джошуа проведет защиту титулов в бою с обязательным претендентом на чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Александром Усиком.

Энтони Джошуа и Александр Усик

Несмотря на то, что это противостояние не объявлено официально, букмекеры уже открыли для фанатов возможность сделать ставку на событие. Так, аналитики уверены в победе британца, на которого предлагается коэффициент 1,50. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 2,50.

Энтони Джошуа находится в отличной форме.

Отметим, что ранее СМИ сообщили две возможные даты боя Усик – Джошуа. Кроме того, Александр Усик записал грозное видеообращение к промоутеру Энтони Эдди Хирну, потребовав "больше денег".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усик Александр Красюк заявил, что его клиент в любой момент готов провести бой с Джошуа.

Усик в тренировочном лагере.

В свою очередь Энтони жестко прошелся по Тайсону Фьюри, назвав того мошенником из-за срыва их поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик - ДжошуаЭнтони ДжошуаАлександр Усик