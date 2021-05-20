Усик – Джошуа: букмекеры назвали фаворита боя

Британец Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) будет считаться фаворитом поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Бой должен состояться в конце лета, а на его кону будут стоять сразу три чемпионских пояса.

Изначально планировалось, что Джошуа подерется с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), однако арбитражный суд обязал Цыганского короля в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Таким образом, если команда Фьюри не договорится с боксером из США об отсрочке, то Джошуа проведет защиту титулов в бою с обязательным претендентом на чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Александром Усиком.

Несмотря на то, что это противостояние не объявлено официально, букмекеры уже открыли для фанатов возможность сделать ставку на событие. Так, аналитики уверены в победе британца, на которого предлагается коэффициент 1,50. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 2,50.

Отметим, что ранее СМИ сообщили две возможные даты боя Усик – Джошуа. Кроме того, Александр Усик записал грозное видеообращение к промоутеру Энтони Эдди Хирну, потребовав "больше денег".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усик Александр Красюк заявил, что его клиент в любой момент готов провести бой с Джошуа.

В свою очередь Энтони жестко прошелся по Тайсону Фьюри, назвав того мошенником из-за срыва их поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.