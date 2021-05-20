Джошуа впервые отреагировал на скандал вокруг боя с Фьюри

Британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) назвал мошенником соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Жесткую реакцию у супертяжа вызвал срыв боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по вине команды Цыганского короля.

Поединок Джошуа и Фьюри был запланирован на 14 августа, но Тайсон проиграл арбитражный суд, который обязал его в третий раз выйти на ринг с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Это сообщение взбесило Энтони, который на своей странице в социальной сети Twitter жестко обратился к оппоненту.

"Теперь весь мир видит, что ты мошенник. Ты подвел бокс! Ты врал фанатам, использовал мое имя для влияния, а не для боя. Если ты знал, что идет арбитражный суд, зачем ты на весь мир анонсировал бой?! Контракт был подписан! Дайте мне любого бойца, который умеет правильно вести дела", – написал Джошуа.

Отметим, что суд обязал Фьюри провести третий бой с Уайледром до 15 сентября. Команда британского боксера намерена выполнить судебное решение.

В свою очередь Джошуа не намерен отказываться от идеи провести поединок летом. Вероятнее всего, соперником чемпиона станет обязательный претендент по линии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали вероятную дату боя Усик – Джошуа.

Промоутер Энтони Эдди Хирн рассказал о том, что ему сказал боксер, узнав о срыве поединка против Тайсона Фьюри.

В свою очередь Александр Усик записал видео, в котором грозно обратился к Хирну, потребовав денег.