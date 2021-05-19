Усик сказал, что он на пути в Лондон, – промоутер о бое с Джошуа

Промоутер непобедимого украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) заявил, что боксер хоть сейчас может вылетать в Лондон, если Джошуа согласится провести с ним бой. По словами Александра Красюка, он постоянно на связи с Усиком.

В тоже время Красюк не готов с уверенностью сказать, что именно ЭйДжей станет следующим соперником Александра и какой бой получится у Усика. Это слишком сложно, потому что никто никогда не видел украинца в супертяжах.

"Только один раз с Чисорой. Я думаю, Усик очень-очень сильно недооценен большинством супертяжей, которые утверждают, что антропометрии его тела недостаточно для супертяжей. Я говорил с Сашей утром. Я позвонил ему, но он не поднял трубку. Тогда я отправил ему очень короткое сообщение: "Алекс, ты готов встретиться с ЭйДжеем?" Он мне перезвонил через полчаса и в шутку сказал, что он едет через Ла-Манш, он уже на пути в Лондон. Он готов", – сказал Красюк в интервью BoxingUK, перевод которого приводит vringe.com.

"Я считаю, что у него есть все шансы победить в возможном бою против Энтони Джошуа", – добавил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирная боксерская организация (WBO) дала 48 часов команде чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), чтобы подтвердить возможность проведения боя с Тайсоном Фьюри. Иначе WBO назначит бой Джошуа против Усика.