Усик – Джошуа 3: стало известно, когда может пройти бой

Бывший двукратный чемпион мира супертяжелого веса Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) в начале 2025 года подерется с победителем реванша Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). На кону поединка снова могут стоять все четыре пояса дивизиона, так как в сентябре британец попытается завоевать титул Международной федерации бокса (IBF), который сейчас принадлежит украинцу.

Об этом в эфире MMA Fighting заявил устроитель вечеров бокса в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. По его словам, 20 или 21 сентября в Лондоне Джошуа подерется за титул IBF, которого лишат победителя боя Усик – Фьюри 18 мая, с сильнейшим в поединке между Филипом Хрговичем (17-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (20-2, 19 КО).

Если Джошуа победит и избежит проблем со здоровьем, то в первом квартале 2025 года он либо в третий раз сразится с Усиком, либо впервые выйдет на ринг против Джошуа. На кону может вновь оказаться звание абсолютного чемпиона, если не вмешаются другие организации. Украинец уже дважды бил Энтони в 2021-м и 2022-м годах.

Аль аш-Шейх также отверг возможность того, что победа Фьюри над Усиком 18 мая сразу позволит провести британское дерби. Тайсон и Александр непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!