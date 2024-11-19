Умерший Узелков продолжает 'работать'. Фотофакт

На Facebook продолжает распространяться реклама 20-дневного марафона с участием Вячеслава Узелкова. В посте предлагается всем желающим взять участие в акции по "созданию стройного и здорового тела" совместно с бывшим боксером и Владимиром Моргуном. Все это сопровождается изображением спортсмена и промо-текстом.

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Такие случаи вызывают вопросы о честности рекламы и этических стандартах продвижения услуг. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают этот инцидент, задаваясь вопросом, как подобное возможно.

При этом стоит отметить, что у себя в Instagram доктор Моргун выразил соболезнование в связи с кончиной знаменитого спортсмена.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков скончался 9 ноября на 46-м году жизни.

Врачи вели борьбу за жизнь 45-летнего спортсмена, который в апреле перенес сложную операцию на сердце, однако не смогли его спасти.

Спустя несколько дней вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала подробности трагедии.

11 ноября в Виннице состоялись похороны Вячеслава Узелкова. На церемонии присутствовали дети бывшего боксера от Марины Боржемской – Роберт и Оливия, с которыми у Узелкова были сложные отношения.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава на трагедию отреагировала его бывшая жена Марина Боржемская. В свою очередь народная депутатка Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Также стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях. Сын боксера Роберт в день похорон отца пожаловался на хейт в социальных сетях.

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