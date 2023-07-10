'У меня все хорошо': непобежденный экс-чемпион мира вызвал на бой Ломаченко. Украинец ответил

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) выразил желание подраться с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО). В ответ украинский боксер отметил, что он рассчитывает провести реванш с Девином Хэйни (30-0, 15 КО), которому проиграл 20 мая.

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На своей странице в социальной сети Twitter Стивенсон, который успешно дебютировал в легком дивизионе, назвал Ломаченко своей целью. "Василий Ломаченко, ничего кроме уважения. Ты чемпион, который полностью заслужил свои пояса. Я надеюсь, что ты восстановился и все хорошо. Думаю, пришло время устроить шахматную партию высшего уровня. Я готов к большому бою, чемпион, давай сделаем это", – написал американец.

Ломаченко поблагодарил Шакура за вызов."Шакур Стивенсон, спасибо! У меня все хорошо! Извини, но у меня есть незавершенное дело с Девином Хэйни", – отметил уроженец Белгород Днестровского.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца первого места в своем рейтинге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни попал под травлю в социальной сети Twitter после того, как объявил о поддержке Украины и намерении сделать донат в пользу нашей страны. Кроме того, американец неожиданно заговорил о реванше с Василием Ломаченко.

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