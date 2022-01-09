У Джошуа раскритиковали Киев, отказавшись проводить реванш с Усиком в Украине

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что реванш за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе против Александра Усика (19-0, 13 КО) скорее всего, состоится в Великобритании в апреле. Хирн считает, что проведение боя в Украине нереально.

Промоутер признался, что команда Джошуа получила два или три предложения из разных стран на проведение повторного боя Усик - Джошуа.

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Однако Хирн с учетом успешного в финансовым плане первого поединка на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, заявил, что повторную встречу также планируется провести в Великобритании.

"Возможно, поединок пройдет снова на стадионе "Тоттенхэма" или на "Уэмбли", потому что я чувствую, что это обязательная будет победа ЭйДжея. У нас есть возможность устроить бой там, где мы хотим, но в то же время он должен принести достаточно денег, чтобы мы остались довольны своей работой", – цитирует Хирна ESPN.

Промоутер Джошуа признался, что будет настаивать на Лондоне.

"Киев – не то место, где можно заработать денег. Я не думаю, что бой состоится в столице Украины", – подытожил британец.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделает все возможное, чтобы реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоялся в нашей столице.

Позже появилась информация, что сын основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди Максим Мернес готов компенсировать организаторам реванша между Александром и Энтони все финансовые потери в том в случае, если поединок состоится в Киеве.

Напомним, что свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO Усик добыл 25 сентября, победив в Лондоне британца Энтони Джошуа.

Ранее Саша был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александрулучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.