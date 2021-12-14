Российский оппозиционер готов организовать в Киеве бой Усик – Джошуа

Сын основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди Максим Мернес готов готов компенсировать организаторам реванша между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) все финансовые потери в том в случае, если поединок состоится в Киеве. Мернес, который является гражданином России и с 2014 года живет в Тайланде, хочет таким образом сделать инвестицию в государство, у которой собирается попросить политическое убежище.

Мернес знает, что столица Украины не фаворит проведения второго поединка между украинским и британским супертяжами из-за невысокой платежеспособности украинских фанов бокса. Из-за этого цана билетов на 70-тысячном НСК "Олимпийский" будет заведомо ниже, чем на первый бой в Лондоне и организаторы однозначно будут терпеть убытки.

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"Хочу поговорить с промоутером Усика, чтобы узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации боя-реванша", – заявил Мернес в интервью champion.com.ua.

Отметим, что на первый бой на стадионе "Тоттенхема" самый дешевый билет стоил около 1500 гривен, а самый дорогой больше 75 тысяч гривен.

Россиянин уверен, что вместе с Красюком они смогут найти механизм, как компенсировать все затраты организаторам.

"Возможно, я с партнерами выкуплю часть билетов и подарим их воинам и ветеранам АТО. Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию ", – рассказал Мернес.

Месяц назад 26-летний Мернес дал интервью Дмитрию Гордону, в котором резко раскритиковал руководство РФ за аннексию Крыма. После этого на бизнесмена в РФ завели уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года Мернеса избил украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров. Наш соотечественник случайно встретил россиянина во время прогулки по Пхукету, Таиланд.

25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.