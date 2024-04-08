'Так называемые эксперты этого не замечали': промоутер Фьюри назвал главную слабость Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) будет использовать удары по корпусу, чтобы победить Александра Усика (21-0, 14 КО). В свою очередь украинец наверняка попытается воспользоваться последствиями рассечения соперника, которое тот получил в одном из спаррингов.

Такое мнение в интервью Sky Sports выразил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен. По его словам, как только Фьюри почувствует, что Усик начнет испытывать трудности с ударами Тайсона в туловище, он сразу же наброситься на соперника в попытках его сломить.

"Как только Тайсон почувствует надлом, он начнет этим пользоваться. Ахиллесова пята Усика – это его корпус. Я удивлен, что так называемые эксперты никогда этого не замечали. Даниэль Дюбуа показал, ему почти удалось побить Усика. Так что нас определенно ждет захватывающий поединок. Конечно, Усик будет пытаться воспользоваться рассечением. Я бы так и делал. Но у Тайсона есть план А, план В и план С", – сказал Уоррен.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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