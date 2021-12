Тайсон Фьюри позвонил Усику перед боем Ломаченко. На видео попали слова британца

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оставил послание для Александра Усика (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют британца, дозвонился до крымчанина в Нью-Йорк, куда он приетел поддержать своего кума Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.

Фьюри был обрадован тем, что застал украинского чемпиона и сказал тому пару слов.

"Привет, Александр! Скажите Александру, что я иду", – сказал Фьюри Усику.

"TELL ALEXANDER I'M COMING!"



The Gypsy King @Tyson_Fury had a message for @Usykaa on FaceTime today 👀 pic.twitter.com/MC793peTZt