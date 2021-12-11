Тайсон Фьюри позвонил Усику перед боем Ломаченко. На видео попали слова британца
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оставил послание для Александра Усика (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют британца, дозвонился до крымчанина в Нью-Йорк, куда он приетел поддержать своего кума Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.
Фьюри был обрадован тем, что застал украинского чемпиона и сказал тому пару слов.
"Привет, Александр! Скажите Александру, что я иду", – сказал Фьюри Усику.
"TELL ALEXANDER I'M COMING!"— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2021
The Gypsy King @Tyson_Fury had a message for @Usykaa on FaceTime today 👀 pic.twitter.com/MC793peTZt
Напомним, что 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO.
Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.
Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.
В тоже время Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.
WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.