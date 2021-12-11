Усик, одевшись в стиле СССР, прилетел в Нью-Йорк поддержать Ломаченко. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО) поразил Instagram своим внешним видом. 34-летний уроженец Симферополя прилетел в Нью-Йорк поддержать своего друга Василия Ломаченко в поединке против Ричарда Комми.

Украинец надел оригинальное пальто, не очень похожее на уличную одежду, а также шапку-ушанку, которая особенно популярной была во время СССР.

Видео дня

В комментариях под снимками пользователи устроили настоящий пожар, обсуждая стиль своего кумира. Отметился постом и Артем Милевский - экс-футболист разместил несколько смайлов с изображением огня.

Другие юзеры сравнивают Усика с героем Арнольда Шварценеггера из фильма "Красная жара" и напоминают Александру, что он на самом деле надел халат.

Как сообщал OBOZREVATEL, WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.Ранее Александр Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.