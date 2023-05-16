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Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,3 т.
Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) может подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) в свою следующем бою. Это случится в том случае, если британец Даниэль Дюбуа (19-0, 18 КО) не будет готов подраться с украинцем, обязательным претендентом на пояс которого он был назначен Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).

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Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

Об этом информирует журналист и инсайдер Ден Рафаэль на своей странице в социальной сети Twitter. По его данным, WBA намерена назначит Усику бой с Уайлдером, который занимает первое место в рейтинге организаций. Подчеркивается, что Дюбуа будет тяжело претендовать на успех в поединке против Александра, ведь Даниэль в своем последнем бою получил разрыв крестообразных связок.

Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот
Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

При этом стоит отметить, что на 25 мая WBA назначила промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. А британский претендент, по слухам, решил отказаться от услуг своего тренера.

Отметим, что в декабре Саудовская Аравия намерена организовать бои Александр Усик – Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот
Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот
Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот
Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выразил уверенность в том, что его бой с Тайсоном Фьюри обязательно состоится. В свою очередь Цыганский король подтвердил эти слова украинца.

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