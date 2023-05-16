Со следующим боем Усика возник неожиданный поворот

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) может подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) в свою следующем бою. Это случится в том случае, если британец Даниэль Дюбуа (19-0, 18 КО) не будет готов подраться с украинцем, обязательным претендентом на пояс которого он был назначен Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).

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Об этом информирует журналист и инсайдер Ден Рафаэль на своей странице в социальной сети Twitter. По его данным, WBA намерена назначит Усику бой с Уайлдером, который занимает первое место в рейтинге организаций. Подчеркивается, что Дюбуа будет тяжело претендовать на успех в поединке против Александра, ведь Даниэль в своем последнем бою получил разрыв крестообразных связок.

При этом стоит отметить, что на 25 мая WBA назначила промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. А британский претендент, по слухам, решил отказаться от услуг своего тренера.

Отметим, что в декабре Саудовская Аравия намерена организовать бои Александр Усик – Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

В свою очередь промоутер Skill Challenge Entertainment Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов в Саудовской Аравии уже есть дата проведения боев Усика с Фьюри и Джошуа с Уайлдером. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик выразил уверенность в том, что его бой с Тайсоном Фьюри обязательно состоится. В свою очередь Цыганский король подтвердил эти слова украинца.

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