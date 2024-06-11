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В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
1,6 т.
В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

Инцидент с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который был замечен в пьяном виде после поражения от Александра Усика (22-0, 14 КО), вызвало серьезный переполох в боксерском сообществе. Аналитики и болельщики забеспокоились о том, что реванш британца с украинцем находится под угрозой.

В свою очередь российские пропагандисты из издания "Советский спорт" выпустили материал с заголовком "Украинец снова довел Тайсона до депрессии. Фьюри на коленях выползал из бара". Они напомнили о том, что Цыганский король испытывал серьезные психологические проблемы после победы над Владимиром Кличко.

В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии
В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

"Этот новый инцидент вызывает серьезные опасения среди поклонников и экспертов. Фьюри известен своими психологическими проблемами и склонностью к депрессии, поэтому его текущие проблемы с алкоголем могут привести к очередному срыву. Нет ничего плохого в том, когда человек, не склонный к депрессивным состояниям, позволяет себе иногда употребить алкоголь. Но для Фьюри, с его историей психологических проблем, это совсем другое. Фьюри уже сталкивался с тяжелой депрессией в 2016 году после победы над украинцем Владимиром Кличко", – отметили в росСМИ.

В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии
В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии
В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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