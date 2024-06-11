В росСМИ заявили, что Усик довел Фьюри до депрессии

Инцидент с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который был замечен в пьяном виде после поражения от Александра Усика (22-0, 14 КО), вызвало серьезный переполох в боксерском сообществе. Аналитики и болельщики забеспокоились о том, что реванш британца с украинцем находится под угрозой.

В свою очередь российские пропагандисты из издания "Советский спорт" выпустили материал с заголовком "Украинец снова довел Тайсона до депрессии. Фьюри на коленях выползал из бара". Они напомнили о том, что Цыганский король испытывал серьезные психологические проблемы после победы над Владимиром Кличко.

"Этот новый инцидент вызывает серьезные опасения среди поклонников и экспертов. Фьюри известен своими психологическими проблемами и склонностью к депрессии, поэтому его текущие проблемы с алкоголем могут привести к очередному срыву. Нет ничего плохого в том, когда человек, не склонный к депрессивным состояниям, позволяет себе иногда употребить алкоголь. Но для Фьюри, с его историей психологических проблем, это совсем другое. Фьюри уже сталкивался с тяжелой депрессией в 2016 году после победы над украинцем Владимиром Кличко", – отметили в росСМИ.

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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