'99% отдадут Фьюри': первый чемпион UFC из РФ заявил, что результаты боев Тайсона и Усика подстроены

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает подстроенным результат поединка Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). По его словам, промоутер заинтересованы в том, чтобы украинец и британец провели три поединка.

Об этом Тактаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Россиянин выразил мнение о том, что в реванше Фьюри одержит победу, а затем устроители вечеров бокса из Саудовской Аравии объявят о решении устроить трилогию Александра и Тайсона из-за финансовой составляющей.

"Не думаю, что они специально хотели именно так бой завершить, чтобы остались вопросы. Но никто точно не знает. Они прекрасно понимают, что столько денег, сколько за реванш, им больше нигде не дадут. И им хочется сделать еще два противостояния. 99%, что следующий поединок отдадут Фьюри. А потом однозначно будет трилогия. Они оба на это настроены", – сказал Тактаров.

Ранее россиянин, который рассказывал небылицы о нашей стране, выдал бред о том, что Усик не может считаться легендой бокса из-за своей патриотичной позиции.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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