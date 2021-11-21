"Слишком мелкому Усику" пообещали устроить "хорошую порку". Видео

Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри Александр Усик

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что ему все равно с кем драться. На вопрос о возможном бое против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) британец ответил, что без проблем согласится провести бой с "маленьким крузером".

Фьюри пообещал устроить "мелкому парню хорошую порку".

"Я его перееду, словно грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Затем я сдам назад и еще раз его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий", – сказал Фьюри в интервью YouТube-каналу iFL TV, перевод которого приводит fightnews.infо.

Отметим, что в одном из интервью крымчанин признался, что был бы невероятно рад подраться с британцем Тайсоном.

Видео дня
Александр Усик

По мнению нашего соотечественника, это был бы интересный поединок, ведь Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, обладает феноменальными навыками.

Красюк и Усик

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный смирился с тем, что ему не удастся в ближайшее время провести объединительный бой с Александром Усиком.

Тайсон Фьюри и Александр Усик

Напомним, что 26 сентября в Лондоне Усик по очкам победил Джошуа.

Усик и Джошуа.

После боя была опубликована статистика ударов, а также впечатляющая фотогалерея.

Фьюри Уайлдер

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.

Тайсон ФьюриАлександр Усик