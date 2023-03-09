''Скажи это прямо сейчас'': промоутер Усика рассказал, как надавил бы на Фьюри

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк постарался бы убедить британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) не затягивать с решением относительно проведения боя за звание абсолюта в супертяжелом весе с его клиентом. Представитель нашего боксера отметил, что в личной беседе нашел бы слова, которые смогли бы убедить Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, дать свой ответ как можно быстрее.

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Об этом Красюк, который признался, что устал от британского чемпиона, заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он подчеркнул, что команды обоих боксеров, которые никак не могут договориться о подписании контракта на исторический поединок, состоят из профессионалов и не ведут каких-то закулисных игр.

"Я бы посмотрел в его глаза. Как джедай. Но я шучу, конечно. Я бы не говорил много. Я бы сказал, что мы профессионалы. Что мы здесь не для игр разума или глупостей. Все мы профессионалы. Мы прозрачны, мы откровенные. Нам не нужны плохие вещи, мы не собираемся что-то обсуждать за спиной. Все карты на столе и мы хотим сделать бой. Если тебе что-то не нравится, скажи это прямой сейчас Давай уважать друг друга и не отбирать у друг друга много времени", – сказал Красюк.

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорары. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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