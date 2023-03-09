''Дайте мне Тайсона на 5 минут'': промоутер Усика признался, что устал от Фьюри

Команда Александра Усика (20-0, 13 КО) устала от переговорного процесса с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) относительно организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом со стороны Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, не видно заинтересованности в проведении поединка.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что об отмене боя пока говорить рано, так как на рынке может появиться другое предложение. В то же время, если договор на поединок не будет подписан, наш боксер будет вынужден проводить обязательные защиты своих поясов.

"Возможно Фьюри считает, что бой с Усиком несет слишком большие риски. Может ли бой все еще состояться на Ближнем Востоке? Почему нет. Эти люди умеют удивлять большими боями. Мы хотим, чтобы переговоры в конце концов завершились. Позитивно или негативно. Потому что мы очень устали от них. Мы хотим сделать что-то действительно весомое. Во время переговоров я попросил: "Дайте мне Тайсона на пять минут. Для личного общения. И я ставлю на то, что мы сделаем этот бой". Но этого не случилось. Если мы не заключим соглашения, Усик будет проводить обязательные защиты", – сказал Красюк.

Ранее Международная федерация бокса (IBF) назвала хорвата Филипа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на титул Усика, а Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделала аналогичное заявление в отношении британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Напомним, Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорары. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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