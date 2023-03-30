''Самое грубое празднование'': Джошуа не стал извиняться за истерику после поражения от Усика

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) не стал извиняться за свое эмоциональное поведение после поражения в реванше от украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда, который выбросил пояса нашего соотечественника за пределы ринга, устроил истерику и перепалку с болельщиками, назвал это поединком с самим собой.

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Об этом Джошуа заявил в интервью talkSport, передает портал Boxing News 24/7. Джошуа подчеркнул, что был очень расстроен из-за поражений Усику, так как находился в одном шаге от своей мечты – боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

"Я был в одном шаге от боя за абсолют. Я говорил себе: "Победи Усика, и тогда ты будешь там". Если бы я выиграл, вы бы увидели самое грубое празднование, но вы увидели трагическую сторону поражения. Это просто выплеск эмоций. Я сказал, что у меня было два боя с Александром Усиком, а один поединок был против моих эмоций. Это было неправильно, но я живу и учусь. Я бы не стал извиняться за это, потому что думаю, что это делает меня слабым, но я могу извлечь из этого уроки", – сказал Джошуа.

Ранее Джошуа продемонстрировал свое истинное отношение к Усику. Он также выразил недовольство с ситуацией вокруг боев украинского чемпиона. Кроме того, Энтони однозначно высказался о третьем поединке против нашего боксера. Кроме того, британец иронично отреагировал на срыв боя Усик – Фьюри.

Отметим, что 1 апреля Джошуа проведет свой первый бой после поражения от Усика в августе минувшего года. Соперником Энтони станет американец Джермейн Франклин (21-1, 14 KO).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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