Российский тренер поставил крест на Джошуа после того, как тот отказался тренироваться в РФ

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0, 1 КО) Геннадий Машьянов заявил, что якобы должен был работать с британцем Энтони Джошуа (25-3, 22 КО). При этом он добавил, что уроженец Уотфорда был готов тренироваться в России, хотя разговоры о сотрудничестве велись уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Об этом Машьянов рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Специалист также отметил, что ему неинтересен реванш Джошуа с соотечественником Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО), так как победитель этого поединка известен заранее, но поставил крест на Энтони.

"И у Джошуа, и у промоутера Эдди Хирна было такое желание, чтобы он тренировался со мной. Но сейчас… На Джошуа есть влияние его родителей. Может, в этом было дело. Я не знаю, какие были нюансы. Да и думаю, что он был бы готов ездить тренироваться в Россию. Уайт? Бои должны быть конкурентными, и тут я не вижу никакой конкуренции. Чисто бой ради избежания простоя, чтобы не заржаветь. Хотя Джошуа, как мне кажется, уже не вернется на прежний уровень", – сказал российский тренер.

Отметим, что реванш Джошуа – Уайт состоится в Лондоне 12 августа. Ровно через две недели украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет обязательную защиту против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве.

В случае победы наш надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), который накануне объявил о бое с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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