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Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,2 т.
Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) объявил о возвращении в ринг в сентябре нынешнего года. При этом уроженец Уотфорда намекнул на то, что подерется с победителем боя между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом Джошуа заявил в эфире ВВС One информирует портал The Sun. Британский боксер добавил, что видит Фьюри своим будущим соперником, бой с которым якобы хотят видеть все любители спорта. Энтони также отметил важность саудовского министра Турки Альальшиха, который сейчас занимается организацией крупнейших боев.

Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном
Усик Джошуа

"Бокс сильно меняется, появился новый игрок, который покоряет мир. Он делает для фанатов то, чего они хотят, это потрясающе. Так что, если фанаты этого потребуют, я знаю, что он выполнит это. Я знаю, что фанаты хотят увидеть мой бой с Фьюри и я этого тоже хочу. Этот бой определенно приближается. Мне сказали быть готовым на сентябрь. В мае будет бой Фьюри против Усика. А в сентябре буду я. Это невероятно", – сказал Джошуа.

Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном
Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Отметим, что Фьюри и Усик подерутся 18 мая. При этом в контракте на поединок значится пункт об обязательном реванше. Однако промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что повторный поединок Тайсона и Александра не состоится. Кроме того, он пожелал британцу победы над украинцем.

До этого глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном
Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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