Реванш Усик – Фьюри не состоится? Джошуа объявил, когда должен подраться с Тайсоном

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) объявил о возвращении в ринг в сентябре нынешнего года. При этом уроженец Уотфорда намекнул на то, что подерется с победителем боя между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом Джошуа заявил в эфире ВВС One информирует портал The Sun. Британский боксер добавил, что видит Фьюри своим будущим соперником, бой с которым якобы хотят видеть все любители спорта. Энтони также отметил важность саудовского министра Турки Альальшиха, который сейчас занимается организацией крупнейших боев.

"Бокс сильно меняется, появился новый игрок, который покоряет мир. Он делает для фанатов то, чего они хотят, это потрясающе. Так что, если фанаты этого потребуют, я знаю, что он выполнит это. Я знаю, что фанаты хотят увидеть мой бой с Фьюри и я этого тоже хочу. Этот бой определенно приближается. Мне сказали быть готовым на сентябрь. В мае будет бой Фьюри против Усика. А в сентябре буду я. Это невероятно", – сказал Джошуа.

Отметим, что Фьюри и Усик подерутся 18 мая. При этом в контракте на поединок значится пункт об обязательном реванше. Однако промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что повторный поединок Тайсона и Александра не состоится. Кроме того, он пожелал британцу победы над украинцем.

До этого глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

Кроме того, в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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