"Пусть тоже едет в Россию": поступок Ломаченко вызвал скандал в сети

Поступок украинского чемпиона WBO International Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который отправил все свои олимпийские медали в Россию, вызвал большой резонанс в социальных сетях. Украинские любители бокса недовольны тем, что Ломаченко все больше и больше смотрит в сторону наших северных соседей.

Юзеры, часто в нелицеприятной форме, советуют Василию включить голову, а также предполагают, что Украина ничего не потеряет, если Лома также отправится в Кострому вслед за медалями.

Больше всего лайков собрала цитата Симона Петлюры, который в свое время сказал, что "страшні не московські воші а українські гниди".

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OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания наших соотечественников в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко после победы в бою с ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).Ломаченко не стал что-либо писать в свое оправдание, вместо этого ответив всем хейтерам стихами российского поэта.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, были возмущены также и известные украинцы. Так, Владимир Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.

В бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.