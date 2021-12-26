Ломаченко отправил все свои олимпийские медали в Россию. Видеофакт

Максим Иншаков
Бокс
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Василий Ломаченко

Украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отправил свои олимпийские медали в Кострому (Россия), чтобы там из них сделали нательный крест. Такой подарок Василий решил сделать своему отцу Анатолию Ломаченко в честь его 57-го дня рождения.

Финальный этап работы у себя в Instagram выложила фирма, которая занималась разработкой и изготовлением этого украшения.По словам ювелиров, они раньше никогда не выполняли подобный заказ.

Подарочный набор с крестиком

"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека - отца", – говорится в описании к видео.

Видео дня

Судя по кадрам награды не стали полностью переплавлять, а взяли лишь их части.

Золотая медаль Лондона-2008
Нательный крест
Часть медали отсутствует
Крест

Напомним, что Василий Ломаченко в 2008 году выиграл Олимпиаду в Лондоне в весовой категории до 57 кг, а в 2012 году стал победителем Игр в Пекине (до 60 кг).

Василий Ломаченко (2008 год)
Василий Ломаченко с медалью (2008 год)

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко после победы в бою с ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).

Ломаченко не стал что-либо писать в свое оправдание, вместо этого ответив всем хейтерам стихами российского поэта.

Напомним, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Ломаченко с флагом Аккермана

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, и стали писать ему на испанском.

Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе (май, 2021 года)

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, были возмущены также и известные украинцы. Так, Владимир Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии.

Василий с флагом Белгорода-Днестровского

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.

Ломаченко бил соперника в корпус.

В бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ломаченко победил Комми.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Нокдаун случился в 7-м раунде

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

Поединок прошел в рубке.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

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