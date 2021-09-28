"Просто завяжет в узел": экс-чемпион мира сказал, кто победит в бою Усик – Уайлдер

Знаменитый российский боксер и чемпион мира по версии WBC 2014-2016 годов Григорий Дрозд заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик легко бы победил Деонтея Вайлдера, в том случае, если бы они встретились на ринге. По мнению 42-летнего политика на данный момент украинец является лучшим супертяжем в мире и без проблем расправился бы и с Тайсоном Фьюри.

Дрозд признался, что перед боем Усик - Джошуа он отдавал предпочтение британцу, полагая что тот будет использовать свое антропометрическое преимущество и давить на крымчанина. Но Энтони ничего подобного не сделал.

"По поводу Уайлдера я совсем не переживаю. Я думаю, что Саша его просто завяжет в узел. После середины поединка или Уайлдер психанет, или Саша отправит его в нокаут. Там шансов нет совсем. Усик – лучший супертяжеловес на планете. И не случайный, а прямо очень элитный, крутой и весомый по всем позициям", – сказал Дрозд в эфире Youtube-канала USACHEV TV.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.