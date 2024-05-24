'Просто уничтожил': боец UFC из РФ раскритиковал судей боя Усик – Фьюри

Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев назвал абсолютно закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). При этом боец раскритиковал судей боя 18 мая, которые зафиксировали триумф украинца своим раздельным решением.

Об этом Борщев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам 32-летнего спортсмена, Усик просто разгромил Фьюри, а его классная работа в ринге вызывает только восхищение. Россиянин добавил, что судьи должны были единогласно отдать победу украинцу.

"Ты Усика смотришь и кайфуешь, ну я просто как человек, который к спорту имеет какое-то отношение, я смотрю, я прям "вау, да ладно", вот так вот человек может делать на таком уровне. Это же офигеть! Просто вот даже вот этот бой с Тайсоном, он просто проехался, я вообще не понимаю, как там дали разделенное решение, он его уничтожил, просто он его разобрал, Тайсон глупо выглядел", – сказал Борщев.

До этого он оскорбительно высказался о патриотичной позиции Усика. Ранее российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона над Фьюри, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией и захотел подраться с украинцем на топорах.

В свою очередь промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Усика и Фьюри был подстроен. Кроме того, боксер из РФ Тимур Никулин заявил, что бой 18 мая закончился минимум вничью.

Кроме того, Фьюри уже принял решение о реванше с Усиком. В ответ букмекеры начали принимать ставки на повторный поединок боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк высказался о лишении Александра Усика титула абсолютного чемпиона мира. А бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Тайсона Фьюри не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!