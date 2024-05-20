Первый чемпион UFC из РФ заявил, что Усик не может считаться легендой из-за любви к Украине

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров назвал успех Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) победой "всего славянского народа". Представитель страны-агрессорки также цинично посмеялся над патриотичной позицией нашего боксера.

Об этом Тактаров заявил в интервью порталу Sport24. Ярый фанат убийства украинцев, который рассказывал небылицы о нашей стране, также выдал бред о том, что только отказ Усика от проукраинской позиции позволит претендовать ему на звание легенды мирового бокса.

"Поздравляю весь славянский народ с победой Усика! Можно ли его считать лучшим в истории супертяжелого веса? Легенда в супертяжелом весе бокса только одна – Мухаммед Али. Он был независим – от США, от России, от всего мира. Поэтому желаю Саше перестать заниматься хр*нью, которая составляет один-два процента во всей Украине и которая попряталась в лесах и землянках после ВОВ. Тогда у него будут все возможности стать легендой", – сказал Тактаров.

18 мая Усик выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе раздельным решением судей. После поединка Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!