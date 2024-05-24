'Усик вызывает отрицательные эмоции': боец UFC из РФ оскорбительно высказался об украинце

Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев оскорбительно высказался в адрес абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Спортсмен из РФ отметил, что не согласен с мнение украинца, который осудил страну-агрессорку.

Об этом Борщев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Боец смешанных единоборств, который поддерживает войну, но при этом намерен жить в США, добавил, что получает удовольствие от боксерских навыков нашего соотечественника.

"Есть боксер такой Усик. Вот один из величайших боксеров, правильно? Я тоже с ним не согласен. Он у меня вызывает отрицательные эмоции. Но он великолепный боксер. Что я еще могу сказать? Я смотрю, я кайфую от его бокса. Это прям вот услада для глаз, что есть такие люди. Но он г*внюк. Зачем мне на нем пиариться? Болел ли я раньше за Усика? Мне кажется, все за него болели, я не знаю, наверное, да. Я за него болел не потому, что он украинец или потому, что он к нам хорошо относится, а просто, блин, он офигенный боксер", – сказал Борщев.

Ранее российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона над Тайсонром Фьюри (34-1-1, 24 КО), а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией и захотел подраться с украинцем на топорах.

В свою очередь промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Усика и Фьюри был подстроен. Кроме того, боксер из РФ Тимур Никулин заявил, что бой 18 мая закончился минимум вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри уже принял решение о реванше с Александром Усиком. Также Международная федерация бокса (IBF) сделала заявление о лишении украинца звания абсолютного чемпиона мира.

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