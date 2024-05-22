'Подмечено много деталей': промоутер из РФ выдал бред о подставе в бою Усик – Фьюри

Российский промоутер Владимир Хрюнов выразил абсурдную мысль о том, что поединок Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и Александра Усика (22-0, 14 КО) был подстроен. По его словам, "было подмечено много деталей", которые указывают на подобное развитие событий.

Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший промоутер Александра Поветкина попытался принизить грандиозный успех украинского боксера, отметив, что все было сделано ради увеличения заработков, а также проведения третьего поединка Усика и Фьюри.

"Это один из выдающихся боев в супертяжелом весе, но было подмечено много деталей, которые продавали реванш. Кто‑то кого‑то не добил, кто‑то позволил себе лишние эмоции. Я дружу с Тайсоном Фьюри, и у него были элементы цыганщины. А так нужно поздравить любителей бокса, что в тяжелом весе появился абсолютный чемпион мира. Я бы как промоутер сделал – в реванше выигрывает Фьюри, сидит наш уважаемый шейх, и мы говорим: "Давайте третий бой". И в итоге будет трилогия. А гонорары бойцов же возрастают", – сказал Хрюнов.

Ранее российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Фьюри уже принял решение о реванше. Однако на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, так как до 1 июня Усика лишат пояса Международной федерации бокса (IBF). Это решение привело в бешенство британца Тони Белью. Титул разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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