'Смысл за кого-то болеть?' Российский боец ММА заявил, что Фьюри продал бой Усику

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик пренебрежительно высказался о бое Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Представитель ММА назвал поединок 18 мая порнографией, за что был жестко высмеян болельщиками.

"Смотрел ли бой? Неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят и понял, что она и была. Буду ли болеть за Фьюри в реванше? Да он уже продал бой. Смысл там за кого‑то болеть? Мне эта порнография не интересна", − сказал Дацик пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru посмеялись над словами 44-летнего бойца. Они напомнили, что тот участвует в клоунских шоу, где дерется с экс-футболистами, звездами шоу-бизнеса и блогерами.

"А что тогда бой Дацик – Емельяненко?", "То ли дело с Джигурдой 10 раундов выстоять и от Берковой не отлететь", "Дацику интересно участвовать в подставных боях имени Хрюнова. Получать копейку, пока совсем не забыли", "Слава, ты сам-то чем занимаешься?", "Признайте заслуги абсолютного чемпиона, этот титул вам даже не приснится", – пишут в комментариях.

Ранее другой российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Фьюри уже принял решение о реванше. Однако на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, так как до 1 июня Усика лишат пояса Международной федерации бокса (IBF). Это решение привело в бешенство британца Тони Белью. Титул разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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