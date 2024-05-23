'Упал для своего образа. Минимум ничья': боец из РФ нелепо принизил победу Усика над Фьюри

Российский боец и боксер Тимур Никулин выразил абсурдную мысль о том, что нокдаун в бою Александра Усика (22-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) не должен был оказать влияние на результат. Представитель полутяжелого веса поставил под сомнение победу украинского чемпиона и предрек ему поражение в реванше.

Об этом Никулин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Россиянин добавил, что не увидел поражения Фьюри, засчитав ничью, а нокдаун Тайсона в девятом раунде объяснил тем, что британец "должен упасть для своего образа".

"Считаю, что бой был очень хорошим, но в этом поединке была минимум ничья. Этот нокдаун для меня никакой роли не сыграл. Я знал, что один раз Фьюри должен упасть для своего образа. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом, но сейчас у него заберут его пояс… Жду реванш. Мне кажется, что в реванше выиграет уже Фьюри, если этот реванш состоится. Мне кажется, что Усик больше не будет драться, он уйдет. Я не удивлюсь, если он вообще завершит карьеру. Ему выгодно уходить непобежденным. Он уже всего достиг", – сказал Никулин.

Ранее российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией. В свою очередь промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Александра и Тайсона был подстроен.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. При этом пока неизвестно, останется ли украинец в звании абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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