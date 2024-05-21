'Не дебилы': первый чемпион UFC из РФ удивился победе Усика над Фьюри

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров объяснил победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) следствием превосходства украинца в физической готовности. Экс-спортсмен при этом признался, что наш соотечественник его сильно удивил.

Об этом Тактаров заявил в интервью порталу Sport24. Россиянин также раскритиковал Фьюри за поведение в ринге, когда британец опускал руки за спину и кривлялся, а также добавил, что сам поединок подарил болельщикам феерическое шоу и показал высокий интеллект соперников..

"В первом раунде мы видели Усика в роли самого Фьюри, а Тайсон весь бой изображал из себя Мухаммеда Али, кем он и не является. Честно, Усик был функционально готов намного лучше Фьюри – британец не прошел тот тренировочный лагерь, который прошел украинец. Если Саша готов был драться 18 раундов, то Тайсон уже выдохся на восьмом. Никто этого не ожидал, но украинец по ногам просто переиграл британца. Но бойцы нам показали отличное шоу, которое всем понравилось. Этот бой показал, что оба боксера не дебилы с одной извилиной", – сказал Тактаров.

Ранее россиянин, который рассказывал небылицы о нашей стране, выдал бред о том, что Усик не может считаться легендой бокса из-за своей патриотичной позиции.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Усик будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), который уже 1 июня разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО). В результате украинец перестанет быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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