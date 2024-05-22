'Только на топорах': российский боец ММА захотел подраться с Усиком

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик отметился грозными высказываниями в адрес абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). 44-летний представитель РФ, который нелепо высмеял победу украинца над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), вызвал нашего соотечественника на бой.

Об этом Дацик заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Россиянин с огромным криминальным прошлым, который открыто поддерживает войну против Украины и заявлял об участии в ней, захотел подраться с Усиком на топорах в украинских Крынках.

"Отношение к Усику? Я думаю, в Крынках мы не встретимся. Понятное дело, что он не придет. Подраться с Усиком согласился бы. Только на топорах", – заявил Дацик. Он известен тем, что в 2010-х отсидел пять лет за ограбление салонов мобильной связи. Перед этим он просил политическое убежище в Норвегии, но был экстрадирован в Россию, где его признавали невменяемым.

Неделю назад пропагандистские СМИ писали о том, что "мариупольские торговцы" написали заявление на Дацика за вымогательство.

Ранее другой российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе Усика над Фьюри, а также заявил, что украинца нельзя считать легендой из-за его патриотической позиции. А промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Александра и Тайсона был подстроен.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри уже принял решение о реванше с Александром Усиком. Также Международная федерация бокса (IBF) сделала заявление о лишении украинца звания абсолютного чемпиона мира.

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