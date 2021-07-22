Промоутер Усика заявил, что Джошуа придется провести реванш с украинцем

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) имеет четкий план на предстоящий поединок против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наш соотечественник абсолютно уверен в том, что победит соперника и станет чемпионом мира в супертяжелом весе.

Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что после поединка 25 сентября Джошуа придется активировать опцию о реванше из-за своего поражения.

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"Когда я в первый раз сказал Александру о бое против Джошуа, он ответил мне: "Я знаю, как победить его. Я знаю, что делать". Это было ясно и у него не было никаких сомнений. У Усика есть 500-процентная уверенность, что он победит Джошуа. Нам нужно было проработать пункт о реванше в случае победы Усика. И я абсолютно уверен, что этот пункт будет активирован после боя 25 сентября", – подчеркнул Красюк.

Напомним, бой Усик – Джошуа был объявлен накануне. Поединок пройдет 25 сентября на арене лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм".

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально британец должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

В свою очередь Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления боя с Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.