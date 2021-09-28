Промоутер Усика объяснил скандальный момент с "украденным нокаутом" украинца в бою с Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что на самом деле 12-й раунд боя против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) длился регламентированные три минуты. Во время прямой трансляции поединка сложилось ощущение, что финальный гонг был дан на пять секунд раньше, что с большой долей вероятности не позволило украинцу нокаутировать соперника.

На официальной пресс-конференции директор компании K2 Promotions объяснил, что секундомер был включен в тот момент, когда рефери противостояния сказал: "Бокс". Тогда же и запустился обратный отсчет в титре на телевидении.

В то же время, гонг, который извещает о начале раунда, прозвучал на пять секунд раньше, когда судья позвал Усика и Джошуа в центр ринга. Там Майкл Александер предложил боксерам поздравить друг друга с началом 12-й трехминутки.

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Напомним, что наш соотечественник победил британца единогласным решением судей. Позже появилась официальная статистика ударов, а также записки, на которых, как оказалось, Энтони выигрывал перед началом девятого раунда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский рефери Виктор Фесечко рассказал о невероятных эмоциях, которые он испытал во время работы на бое Усика и Джошуа.