'Поступил очень умно': экс-чемпион мира указал на важный трюк Усика в бою с Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон назвал умными действия Александра Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка против Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) после запрещенного удара со стороны соперника. Британский экс-боксер отметил, что наш соотечественник сбил темп, взяв паузу после решения рефери зафиксировать нарушение правил.

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Такое мнение Хаттон выразил в интервью YouTube-каналу BBTV BOXING. Он подчеркнул, что не считает, что Дюбуа нанес удар ниже пояса нашему соотечественнику, и обратил внимание на то, как Усик блестяще использовал эпизод в свою пользу, затянув паузу на пять минут.

"Думаю, что это ситуация 50 на 50. Удар пришелся в резинку на шортах. На мой взгляд, он не задел пах Усика. Поэтому я не считаю, что это был удар ниже пояса. И я думаю, что Усик поступил очень умно, когда воспользовался этой ситуацией и взял паузу. Даниель Дюбуа – больший парень, который пер вперед. Когда Дюбуа нанес этот низкий удар, я не думал, что это потрясет Усика. Удар пришелся в пупок, но Усик воспользовался этим моментом. Когда Дюбуа идет на тебя и давит, это неплохая идея", – сказал Хаттоон.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса. Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона.

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