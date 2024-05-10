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"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
2,1 т.
'Переживал за Тайсона': Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что до последнего сомневается в проведении поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Украинский боксер отметил, что переживал за своего соперника в последние недели тренировочных сборов.

Об этом Усик рассказал в интервью телеканалу TNT Sports. Наш соотечественник добавил, что прекрасно себя чувствует физически, сравнив нынешнее состояние с тем, в котором он подходил к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, когда завоевал золотую медаль соревнований.

"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри
"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

"Я очень переживал за Тайсона Фьюри. Боялся, что снова будет травма и наш бой не состоится. Если он играл на публику, когда сообщил о рассечении, он заслуживает Оскар. У нас есть контракт. Это проблема только для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри подписал контракт, поэтому он должен драться. Чувствую себя великолепно. Как на Олимпиаде. Это самый важный бой в моей карьере, моей спортивной карьере и моей спортивной жизни. Я хочу сказать, что моя победа – это победа всего украинского народа, а поражение – личное", – сказал Усик.

"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри
"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри
"Переживал за Тайсона": Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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