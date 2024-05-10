'Переживал за Тайсона': Усик откровенно высказался о бое с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что до последнего сомневается в проведении поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Украинский боксер отметил, что переживал за своего соперника в последние недели тренировочных сборов.

Об этом Усик рассказал в интервью телеканалу TNT Sports. Наш соотечественник добавил, что прекрасно себя чувствует физически, сравнив нынешнее состояние с тем, в котором он подходил к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, когда завоевал золотую медаль соревнований.

"Я очень переживал за Тайсона Фьюри. Боялся, что снова будет травма и наш бой не состоится. Если он играл на публику, когда сообщил о рассечении, он заслуживает Оскар. У нас есть контракт. Это проблема только для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри подписал контракт, поэтому он должен драться. Чувствую себя великолепно. Как на Олимпиаде. Это самый важный бой в моей карьере, моей спортивной карьере и моей спортивной жизни. Я хочу сказать, что моя победа – это победа всего украинского народа, а поражение – личное", – сказал Усик.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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