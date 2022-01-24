'Перестаньте слушать!' Джошуа сделал категоричное заявление о бое Усик – Фьюри

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) гневно отреагировал на слухи о том, что он согласился получить отступные для того, чтобы не мешать украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО) провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1,22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Уроженец Уотфорда заявил, что не подписывал никаких бумаг и не отказывался от права на незамедлительный реванш с крымчанином.

Об этом сам Джошуа заявил на своей странице в приложении Snapchat. Он призвал болельщиков не обращать внимание на информационные вбросы, а дождаться официального объявления.

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"Я читал, что люди говорят, будто я соглашаюсь на 15 миллионов фунтов (чуть больше 20 миллионов долларов – ред.) и отхожу в сторону. Я не подписывал никакого контракта, я не видел никакого контракта. Так что перестаньте слушать это г***о, пока что-то не исходит от меня. Я – человек, управляющий своей судьбой. Человек, который занимается своим делом. Я принимаю взвешенные решения на каждом этапе пути", – сказал Джошуа.

Напомним, британский супертяж проиграл Александру Усику в сентябре минувшего года и потерял чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Сразу после поединка Джошуа активировал опцию о реванше, которая была прописана в контракте. Ожидается, что второй поединок Энтони и Александра состоится весной нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа пообещал победить Александра Усика в реванше и вернуть себе чемпионские пояса. До этого промоутер украинца Александр Красюк намекнул, что его клиент может избежать реванша с Джошуа и подраться с Тайсоном Фьюри.