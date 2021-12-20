Реванш Усик – Джошуа: промоутер украинца сделал неожиданное заявление

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) может избежать реванша против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и получить шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вероятность такого развития событий не исключил промоутер нашего боксера Александр Красюк.

Об этом сам Красюк заявил после боя Дениса Беринчика и Исы Чаниева в Киеве, пишет Xsport. Представитель Усика признался, что переговоры относительно второго поединка Александра с Джошуа идут параллельно с диалогом с командой британского чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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"Толковых новостей по Усику, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа. Дедлайн по принятию решения – Новый год. Дело не в том, чего хочет Джошуа. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной. Есть вероятность, что Усик выйдет из обязательств по реваншу", – сказал Красюк.

Напомним, в сентябре Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинец стал чемпионом во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри не включил Александра Усика в список желанных соперников. Украинец в свою очередь жестко высказался о журналистах, комментируя новость об отстранении от бокса Василия Ломаченко.