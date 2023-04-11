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Отказ Усика повторить "поступок Ломаченко" вызвал резонанс в России

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
39,1 т.
Отказ Усика повторить 'поступок Ломаченко' вызвал резонанс в России

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что Усик должен был повторить поступок Василия Ломаченко и встать на защиту Московского патриархата, который выгоняют из Киево-Печерской лавры. Ломаченко превратил свой Instagram в рупор российской пропаганды и всячески критикует действия украинских властей.

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"Безусловно, внимание такого известного человека, как Александр Усик, и его слова могли вызвать резонанс, если бы он встал на защиту церкви. Это могло дойти до чиновников", – цитирует Дрозда Metaratings.

Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

Дрозд напомнил про то, что Усик в свое время обещал встать на защиту Лавры.

"Если он этого не делает, видимо, он пересмотрел свое отношение к Богу, религии или к месту. Сложно судить. Точно могу сказать, что я не видел фотографий, на которых он защищает Киево-Печерскую лавру, и не слышал комментариев на эту тему", – подытожил российский экс-боксер.

Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко постоянно размещает у себя в аккаунте в Instagram пропагандистские материалы, поддерживающие УПЦ МП в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

26 марта боксер показал результаты "воинствующего атеизма", выложив видео с кадрами разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил ролик с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

Отметим, что Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

 

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