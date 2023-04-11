Отказ Усика повторить ''поступок Ломаченко'' вызвал резонанс в России

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что Усик должен был повторить поступок Василия Ломаченко и встать на защиту Московского патриархата, который выгоняют из Киево-Печерской лавры. Ломаченко превратил свой Instagram в рупор российской пропаганды и всячески критикует действия украинских властей.

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"Безусловно, внимание такого известного человека, как Александр Усик, и его слова могли вызвать резонанс, если бы он встал на защиту церкви. Это могло дойти до чиновников", – цитирует Дрозда Metaratings.

Дрозд напомнил про то, что Усик в свое время обещал встать на защиту Лавры.

"Если он этого не делает, видимо, он пересмотрел свое отношение к Богу, религии или к месту. Сложно судить. Точно могу сказать, что я не видел фотографий, на которых он защищает Киево-Печерскую лавру, и не слышал комментариев на эту тему", – подытожил российский экс-боксер.

Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко постоянно размещает у себя в аккаунте в Instagram пропагандистские материалы, поддерживающие УПЦ МП в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

26 марта боксер показал результаты "воинствующего атеизма", выложив видео с кадрами разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил ролик с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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