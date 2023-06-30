'Он щенок': Лопес высказался о поражении Ломаченко в бою с Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) ошибся в своих расчетах во время поединка против американце Девина Хэйни (30-0, 15 КО) 20 мая за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Уроженец Белгород Днестровского должен был продолжать действовать в 12-м раунде столь же активно, как он это делал, начиная с девятой трехминутки.

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Такое мнение в интервью американскому телеканалу ESPN выразил бывший обидчик Ломаченко Теофимо Лопес (19-1, 13 КО). Он подчеркнул, что, по его подсчетам, украинский боксер все равно выиграл бой с Хэйни, но своей пассивностью в заключительном раунде дал повод арбитрам присудить победу американцу.

"Бой с Ломаченко Хэйни проиграл. Проблема Ломаченко заключалась в том, что он сбросил темп в 12-м раунде, потому что думал, что выигрывает. Он считал, что выиграл бой. И я знаю бокс. Я дрался с этим парнем и провел спарринги с Девином. Однако я знал, что именно двенадцатый раунд решит все, и Лома там чуть сбавил обороты. Хэйни не смог победить Ломаченко. Он щенок. Почему мы вообще надеемся на этого парня..." – сказал Лопес-младший.

Сам поединок завершился победой Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца. Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко.

А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Ломаченко первого места в своем рейтинге. В свою очередь Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Девина Хэйни на 25 тысяч долларов за толчок Василия Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Василий Ломаченко выложил в социальной сети Instagram ролик с осуждением российского патриарха Кирилла и РПЦ за поддержку войны в Украине, за что был атакован болельщиками из страны-агрессора.

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