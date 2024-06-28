'Он идиот': Джошуа раскритиковал Фьюри за отношение к Усику

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) жестко раскритиковал своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда признался, что обрадовался поражению Цыганского короля от Александра Усика (22-0, 14 КО).

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Такие откровенные заявления Джошуа сделал в интервью изданию The Independent. 34-летний британец подчеркнул, что Фьюри попросту позорит спорт своим отношением и высказываниями в адрес других боксеров. Энтони также выразил уверенность, что все же подерется с Тайсоном.

"Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом, я просто думаю, что он идиот. Всегда говорил, что этот идиот неуважителен. То, как он неуважительно относился к Усику, называя его маленьким кроликом и средневесом, не идет на пользу спорту. Усик – хороший боец, этого нельзя отрицать. Меня больше не волнует, выиграет он или проиграет, я просто хочу сразиться с ним. Фьюри уклоняется от многих людей высшего уровня. Ему нужно продолжить, прийти и сразиться со мной и перестать тратить мое время", – сказал Джошуа.

Британец 21 сентября подерется с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого отказался Усик. Стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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