4 нокдауна и нокаут: обнародованы лучшие моменты боя Фьюри – Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) не смог побить британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и стать чемпионом WBC. Их третий поединок трилогии в Лас-Вегасе завершился досрочной победой Цыганского короля (прозвище Фьюри).

Лишь в начале боя шла более-менее равная рубка. В 4-м раунде Уайлдеру даже удалось дважды отправить оппонента в нокдаун, однако на добивание сил не хватило.

Начиная с экватора встречи у американского бойца стали наблюдаться проблемы с функциональной подготовкой. Деонтей задыхался, практически не двигался, позволяя Тайсону расстреливать себя с разных дистанций. Развязка наступила в 11-м раунде, когда невероятный правый боковой вырубил претендента.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский поединок прошел 11 раундов и завершился победой Тайсона Фьюри.

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".

Позже в сети появились судейские записки и стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя.

Также была опубликована впечатляющая статистика ударов.