Опубликована статистика ударов в бою Фьюри – Уайлдер

По подсчетам компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах Compubox, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) бил чаще и больше, чем его соперник Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО). Поединок в Лас-Вегасе завершился досрочной победой британца.

За 11 раундов 33-летний Тайсон выкинул 385 ударов, из них цели достигли 150. На счету Уайлдера 355 "выстрелов" и лишь 72 попали по оппоненту.

Статистика джебов практически равна (117 против 102), но по точности огромный перевес оказался на стороне Цыганского короля (прозвище Фьюри): 36 против 9.

В точных силовых ударах также колоссальное преимущество у Тайсона. Чемпион попал 113 из 268 ударов (43%), а претендент 63 из 253 (25%).

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский поединок прошел 11 раундов и завершился победой Тайсона Фьюри.

Позже появилось видео брутального нокаута.

Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".

Позже в сети появились судейские записки и стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя.