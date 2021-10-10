Фьюри – Уайлдер: стало известно, кто побеждал по очкам на момент остановки боя
Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в бою против американского претендента Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) на момент остановки боя побеждал по очкам. Исходя из опубликованных судейских записок 33-летний Тайсон забрал больше половины раундов.
На арене в Лас-Вегасе работали Тим Читэм, Дейв Моретти и Стив Вайсфельд. Все три судьи единогласно отдали Уайлдеру лишь 4-й раунд, когда Тайсон Фьюри дважды падал в нокдаун.
Концовка же полностью осталась за Цыганским королем (прозвище Фьюри).
Читэм отдал Тайсону 2-й,3-й, 6-10-й раунды; Морертти – 3-й, 5-8-й и 10-й раунды; Вайсфельд – 2-3-й и 6-10-й раунды.
Scorecards. Your welcome. pic.twitter.com/v3LCMhDtab— Carl Moretti (@CarlMoretti) October 10, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионский поединок прошел 11 раундов и завершился победой Тайсона Фьюри.
Позже появилось видео брутального нокаута.
Сам Фьюри эмоционально прокомментировал свой успех, заявив, что он "сделан из чугуна и стали".