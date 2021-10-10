"Я сделан из чугуна и стали, детка!" Первые слова Фьюри после избиения Уайлдера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) закрыл трилогию с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО), нокаутировав его в 11 раунде. А затем признался, что молится за избитого соперника, который его не любит.

"Ну, как сказал великий Джон Уэйн, я сделан из чугуна и стали, детка. И я хочу поблагодарить моего господа и спасителя, Иисуса Христа… Он сделал мои ноги сильными. Пару раз я падал. Мне было обидно. Уайлдер – сильный панчер, и он крутой человек. И сегодня вечером мой господин и спаситель поднял меня на ноги, чтобы воздать ему славу", – сказал после боя Фьюри.

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Британский чемпион отметил, что сегодня был отличный бой, который достоин любой трилогии в истории спорта. "И я не собираюсь извиняться. Уайлдер – крутой боец. Сегодня вечером он устроил вместе со мной настоящую гонку за деньгами. Но я всегда говорил, что я – лучший в мире, а он второй", – считает Тайсон.

Также Фьюри пожаловался, что американец его не любит. "Я – спортсмен. Я подошел к нему в ринге, чтобы проявить немного любви и уважения, а также поддержать своему соперника. но Уайлдер не хотел показать это в ответ.

Он сказал, что я не хочу проявлять уважение. Я сказал, что нет проблем. Я молюсь за Деонтея Уайлдера", – заявил Фьюри.

Также британец поблагодарил всех родных и, конечно же, свою жену Пэрис, которая в августе родила боксеру шестого ребенка, но все равно приехала в Лас-Вегас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри еще до третьего боя с Деонтеем Уайлдером предложил поединок Александру Усику.