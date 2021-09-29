"Обернется катастрофой": промоутер Усика высказался о реванше с Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBFи IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) считает, что если Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке-реванше попытается вновь перебоксировать украинца, это обернется катастрофой. Александр Красюк надеется, что Джошуа будет лучше выглядеть в повторном бою и не буде изучать бокс 5-6 месяцев, чтобы вновь наступить на те же грабли.

Промоутер сравнил Энтони с истребителем, которому необходимо было сперва навести прицел, а уже потом выбросить удар.

"По данным CompuBox, Джошуа выбросил больше джебов. Он искал свою дистанцию, чтобы нанести тяжелый удар справа, но так и не смог прицелиться. Его преимущества – мощность и габариты. Если ты не можешь их использовать в качестве своего преимущества, то тебе будет невозможно добиться успеха", – заявил Красюк в интервью Youtube-каналу Boxing Social.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.