Новости спорта 21 марта: нокаут от Беринчика, сенсационное поражение 'Шахтера'

Украинский боксер Денис Беринчик защитил свой чемпионский пояс, а киевское "Динамо" увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в УПЛ.

Кроме того, Василия Ломаченко уличили во лжи.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Беринчик нокаутом защитил чемпионский титул. Видео

"Динамо" воспользовалось сенсационным поражением "Шахтера", увеличив отрыв в УПЛ

Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео

Василия Ломаченко назвали лжецом и трусом

Украинец Малиновский принес победу "Аталанте". Видео

Шевченко исключил футболистов "Динамо" из сборной Украины на первые матчи ЧМ-2022

Джима провела драматичную гонку на Кубке мира по биатлону