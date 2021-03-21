Джима провела драматичную гонку на Кубке мира по биатлону

На Кубке мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась гонка с массовым стартом среди женщин на 12,5 км.

Единственная представительница Украины Юлия Джима финишировала 12-й.

30-летняя киевлянка начала выступление великолепно. Понимая, что в условиях сложнейших погодных условий (гонка была сдвинута на несколько часов из-за шторма), главным козырем будет точность, наша соотечественница первые две стрельбы провела идеально.

Оба огневых рубежей Юля прошла чисто, став единственной биатлонисткой с нулем в графе "Промахи", и уйдя с огневого рубежа первой.

К сожалению, на этом феерия украинки закончилась. Юля на первой же стрельбе стоя сделала 4 неточных выстрела, вычеркнув себя из списка претендентов на медаль. Еще один раз Джима промазала на 4-м огневом рубеже, завершив драматичную гонку на 12-й позиции.

Победу добыла норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Белоруска Динара Алимбекова вторая. Франциска Пройсс заняла третью строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в тренерский штаб сборной Украины снял Джиму со старта, позволив ей отдохнуть день.