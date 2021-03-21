Беринчик нокаутом защитил чемпионский титул. Видео

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) эффектно защитил свой титул.

Бой против чилийца Хосе Санчес (18-2, 7 КО) завершился досрочно.

После небольшой разведки в первой трехминутке, наш соотечественник начал захватывать центр ринга. Раз за разом украинец проводил острые атаки, заставляя оппонента работать по полной в защите.

Развязка наступила в дебюте 3-го раунда, когда 32-летний уроженец Краснодона зажал чилийского спортсмена в угол и стал избивать. Судья Юрий Копцев не стал ждать серьезных травм Санчеса и досрочно остановил встречу.

Отметим, что на этот бой Денис появился в образе пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою предыдущую защиту пояса украинец провел в октябре 2020-го, победив румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО).

До этого украинский боксер бился в феврале, успешно защитив титул в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгарда Сармьенто (21-2-0, 14 КО).

12-раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился победой украинца по очкам: 117:111, 117:112, 118:110.