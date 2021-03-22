Новини спорту 21 березня: нокаут від Берінчика, сенсаційна поразка "Шахтаря"
Український боксер Денис Берінчик захистив свій чемпіонський пояс, а київське "Динамо" збільшило відрив від донецького "Шахтаря" в УПЛ.
Крім того, Василя Ломаченка викрили у брехні.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 21 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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