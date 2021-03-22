Новини спорту 21 березня: нокаут від Берінчика, сенсаційна поразка 'Шахтаря'

Український боксер Денис Берінчик захистив свій чемпіонський пояс, а київське "Динамо" збільшило відрив від донецького "Шахтаря" в УПЛ.

Крім того, Василя Ломаченка викрили у брехні.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 21 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Берінчик нокаутом захистив чемпіонський титул. Відео

"Динамо" скористалося сенсаційною поразкою "Шахтаря", збільшивши відрив в УПЛ

Українець відправив непереможного боксера у вбивчий нокаут на 2-й хвилині бою. Відео

Василя Ломаченка назвали брехуном і боягузом

Українець Малиновський приніс перемогу "Аталанти". Відео

Шевченко виключив футболістів "Динамо" зі збірної України на перші матчі ЧС-2022

Джима провела драматичну гонку на Кубку світу з біатлону