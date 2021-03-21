"Динамо" воспользовалось сенсационным поражением "Шахтера", увеличив отрыв в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Рух" из Львова (3:0) и увеличило до 7 очков свой отрыв от "Шахтера", который в параллельной встрече сенсационно проиграл в Харькове ФК "Львов" (2:3).

В матче на НСК "Олимпийский" первый ключевой момент случился на 8-й минуте. После удара Миколенко в своей штрафной Карасюк сыграл рукой. Главный арбитр Максим Козырянский сразу показал на пенальти, а после просмотра ВАР свое решение менять не стал.

Но Карлос де Пена, проводивший свой 50-й матч в бело-синей футболке не смог переиграть Бандуру. Уругваец отвратительно пробил и вратарь легко отбил мяч.

Получив психологическое преимущество гости спокойно держали оборону, до перерыва не позволив ничего сделать именитому сопернику.

Перелом случился во втором тайме. На 59-й минуте Миколенко выполнил подачу в штрафную, где Мысык пытался выбить мяч, но ошибся. Круглый снаряд попал к Караваеву и футболист сборной Украины сильным и точны выстрелом открыл счет – 1:0.

После этого киевляне заметно успокоились, доведя поединок до победного конца. На 80-й минуте Мирча Луческу выпустил Сидклея и бразилец через 6 минут увеличил преимущество вице-чемпионов Украины.

Точку поставил Караваев, после ошибки защиты "Руха" и сольного прохода Попова.

Совсем по другому развивался сценарий в Харькове. Уже с первых минут обе команды демонстрировали очень живой футбол, с обилием острых моментов. На 24-й минуте Алваро замкнул классную подачу Шины и после небольшого рикошета от Витао, счет стал 1:0.

Гости нивелировали преимущество через 7 минут благодаря шедевру от Манора Соломона – 1:1.

После перерыва ситуация повторилась. Вновь "Львов" вышел впереди и вновь "Шахтер" смог отыграться после гола Соломона.

Развязка наступила на 71-й минуте. Шина выбежал из-за спины Матвиенко, и Трубин сбил игрока "Львова". Сам пострадавший четко реализовал наказание – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта подопечные Луческу уступили в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" и вылетели из турнира.